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Из российских аптек пропал применяемый при COVID-19 препарат

11:59
  • пятница
  • 30 октября 2020

Лекарство не может попасть со складов на витрины

Сразу в нескольких российских регионах из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия. Препарат входит в список жизненно важных лекарств.

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Эноксапарин натрия является действующим веществом в таких препаратах, как "Клексан", "Кленикс", "Анфибра", "Фленокс нео", "Гемапаксан" и других. Их прописывают беременным, чтобы снизить риск образования тромбов и уменьшить свертываемость крови. Во время пандемии коронавирусной инфекции лекарства начали применять для лечения осложнений COVID-19.

По словам генерального директора DSM Group, продажи "Клексана" в стране не поднялись, как это было бы логично, а, наоборот, упали на 27% по сравнению с прошлым октябрём.

"Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан", - отметили в DSM Group.

Увеличились продажи лишь в Новосибирской области – зато сразу на 94%, передает РБК. Отмечается, что в регионе расположены крупные региональные фармацевтические склады.

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