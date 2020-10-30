Депутат Мосгордумы Киселева: теплая погода позволит работать велопрокату в Москве до 1 декабря

Речь идет о порядка 600 станциях велопроката и велосипедных дорожках

Комфортная теплая погода, установившаяся в столичном регионе, внесла коррективы в работу велопроката. До 1 декабря продлена работа всей городской велосипедной инфраструктуры, сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По словам парламентария, велосипед - это хорошая альтернатива общественному транспорту во время пандемии коронавируса. "Даже если вы сможете заменить велосипедом только один участок дороги - например, взять его напрокат около метро вместо того, чтобы садиться в трамвай - тоже хорошо", - приводит АГН "Москва" слова Марии Киселевой.

Она также сообщила, что использование велопроката полезно не только для школьников, уставших от дистанционки, но и для пенсионеров. "Если крутить педали тяжело, например, есть проблемы с коленями, можно взять напрокат электровелосипед", - добавила депутат.

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