ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Киселева: теплая погода позволит работать велопрокату в Москве до 1 декабря

12:09
  • пятница
  • 30 октября 2020

Речь идет о порядка 600 станциях велопроката и велосипедных дорожках

Комфортная теплая погода, установившаяся в столичном регионе, внесла коррективы в работу велопроката. До 1 декабря продлена работа всей городской велосипедной инфраструктуры, сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.
Депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала о расширении системы городского велопроката

По словам парламентария, велосипед - это хорошая альтернатива общественному транспорту во время пандемии коронавируса. "Даже если вы сможете заменить велосипедом только один участок дороги - например, взять его напрокат около метро вместо того, чтобы садиться в трамвай - тоже хорошо", - приводит АГН "Москва" слова  Марии Киселевой.

Она также сообщила, что использование велопроката полезно не только для школьников, уставших от дистанционки, но и для пенсионеров. "Если крутить педали тяжело, например, есть проблемы с коленями, можно взять напрокат электровелосипед", - добавила депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Велопрокат в Москве
Велопрокат в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.