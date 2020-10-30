Лукашенко рассказал, от кого зависит благополучие белорусов

По его словам, причиной хорошей жизни стала слаженная работа МВД

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, от чего, на его взгляд, сейчас зависит благополучие и безопасность в республике.

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность и благополучие наших людей", - сказал глава государства во время представления коллективу МВД новых коллег - главу МВД Белоруссии Ивана Кубракова и начальника столичной милиции Михаила Гриба.

Лукашенко также поблагодарил покинувших должности руководителей ведомств за работу. Он подчеркнул, что им предстоит "продолжить службу на благо Белоруссии и народа", передает РИА Новости.

"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - добавил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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