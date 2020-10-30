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Зеленского обвинили в узурпации власти

12:20
  • пятница
  • 30 октября 2020

Депутатам Рады не понравилась инициатива президента по роспуску КС

Президент Украины Владимир Зеленский пытается узурпировать власть. По мнению депутатов Рады, об этом свидетельствует внесенный в паламент украинским лидеров законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда.
Зеленский решил избавиться от Конституционного суда

"Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту - это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть", - заявил депутат фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам правовой политики Сергей Власенко.

По словам парламентария, Зеленский очень часто действует неконституционным способом. Президенту, судя по всему, не нужен независимый орган конституционной юстиции, приводит слова депутата "Интерфакс".

Неконституционной назвали инициативу Зеленского и в парламентской фракции "Европейская Солидарность". Там подчеркнули, что законопроект президента по роспуску КС Украины, направленный на рассмотрение Верховной рады, только углубит кризис в стране.

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