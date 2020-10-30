Поручения президента по COVID-19 обсудили на рабочей группе Госсовета

Его провел Сергей Собянин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе мэра, обсуждались вопросы выполнения поручений президента в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В частности, речь шла об увеличении объемов тестирования и дооснащении лабораторий современным оборудованием, повышении эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создании телемедицинских центров для ведения амбулаторных больных и обеспечении их лекарствами.

Кроме того, обсуждалось соблюдение масочного режима в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

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