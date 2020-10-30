ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поручения президента по COVID-19 обсудили на рабочей группе Госсовета

12:14
  • пятница
  • 30 октября 2020

Его провел Сергей Собянин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе мэра, обсуждались вопросы выполнения поручений президента в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В частности, речь шла об увеличении объемов тестирования и дооснащении лабораторий современным оборудованием, повышении эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создании телемедицинских центров для ведения амбулаторных больных и обеспечении их лекарствами.

Кроме того, обсуждалось соблюдение масочного режима в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Люди в медициских масках
Люди в медициских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.