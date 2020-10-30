Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Москве

Создается сеть прививочных кабинетов

Московские власти создают в столице сеть прививочных кабинетов – специально для вакцинации от коронавируса. Препарат поступит в клиники в течение месяца, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы не теряем время даром: пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную сеть прививочных кабинетов… И как только она поступит - а я думаю, что в течение месяца - мы начнем ее массово применять для всех желающих", - заявила Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-мэр также прокомментировала появившиеся в сети жалобы на то, что невозможно купить лекарства от коронавируса в аптеках. Ракова напомнила об опасности самолечения. Что же касается препаратов от COVID-19, то они есть в московских поликлиниках – и выдаются пациентам бесплатно. Эти лекарства строго рецептурные, применять их без назначения врача опасно, подчеркнула вице-мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"