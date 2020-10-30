Собянин заявил о важности совместной работы кабмина и глав регионов

Премьер министр отметил: национальные цели - общие для всей страны

В пятницу Михаил Мишустин провёл совещание с руководителями рабочих групп Госсовета. Обсуждался Единый план достижения национальных целей развития до 2024-го года и на плановый период до 2030-го, передает "ТВ Центр".

О завершении работы над данным документом президенту доложили в среду. Премьер-министр отметил, в этом году бюджетная политика была существенно мягче. С начала года на развитие регионов было направлено более 10 триллионов рублей. Это примерно на 17 процентов больше, чем ранее. Также был принят ряд мер, помогающих улучшить финансовую ситуацию в субъектах. Михаил Мишустин подчеркнул: для достижения высоких результатов необходима слаженная совместная работа и особое внимание к обстановке в каждом конкретном регионе.

"Национальные цели, которых мы стремимся достичь, общие для всей страны. Но очень многое зависит от условий жизни в регионах. Поэтому в едином плане значительное внимание уделено вопросам территориального развития. Прежде всего, необходимо учитывать особенности социально-экономического развития в разных регионах, в том числе в уровне и в качестве жизни людей. Опираться на крупные города, которые способны на ускоренный экономический рост и при этом обеспечить высокие стандарты жизни в малых городах и на селе", - отметил Мишустин.

О важности совместной работы правительства и глав регионов говорил и Сергей Собянин. По словам руководителя рабочей группы Госсовета, любое решение, которое принимается на федеральном уровне, должно быть синхронизировано с планами и задачами на местном уровне. В этом году был расширен перечень ключевых показателей - добавили пять новых. Сергей Собянин подчеркнул: была проделана сложная работа, и уже сегодня её можно принимать за основу.

"За последние месяцы была проведена огромная работа по настройке всей системы для реализации указов президента, которые определили национальные цели, показатели, главные показатели в нашей работе", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"