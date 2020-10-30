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В Москве детей-героев наградили за мужество

14:54
  • пятница
  • 30 октября 2020

Церемония проходила в режиме телемоста

За мужество, отвагу и неравнодушие. В Москве наградили детей-героев, которые, оказавшись в опасной ситуации, сумели не растеряться и пришли на помощь тем, кто попал в беду, передает "ТВ Центр".

Торжественная церемония прошла в режиме телемоста. Впервые присуждалась специальная медаль "За проявленное мужество". Ее удостоены 142 ребенка из 57 регионов. Слова благодарности в этот день звучат как родителям и педагогам, которые смогли привить детям лучшие качества, так и самим юным героям. За то, что совершили настоящие подвиги и спасли чужие жизни.

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Церемония награждения детей-героев
Церемония награждения детей-героев
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