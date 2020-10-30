Песков: зарплаты медиков должны быть приоритетом для властей в регионах

В России ощущается нехватка врачей

Власти российских регионов в условиях борьбы с пандемией коронавируса должны уделить приоритетное внимание зарплатам медиков. Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Медицинские работники трудятся в экстремальных условиях, они проявляют героизм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается зарплаты, то, безусловно, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей", - заявил Песков журналистам. Он подчеркнул, что россияне должны быть благодарны медикам за самоотверженный труд.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что некоторые регионы "переманивают" врачей для борьбы с коронавирусом из более бедных субъектов за счет выгодных зарплат. Песков напомнил, что правительство выделило регионам деньги на борьбу с COVID-19, и власти должны их использовать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"