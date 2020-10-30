В Научном центре имени Логинова проводят сложнейшие операции

Работа не останавливается даже во время пандемии

Временные госпитали, которые были организованы в Москве ещё весной для борьбы с COVID-19, не разбирали. Теперь их просто развернули снова - дополнительно перепрофилировать клиники для больных коронавирусом не понадобилось. Медицинскую помощь по всем направлениям в столице оказывают без сбоев.

На операционном столе молодая женщина, у которой рак обнаружили случайно - при плановом обследовании. Времени ждать не было. Пациентам Московского клинического научного центра имени Логинова дорог каждый день, ведь здесь лечат онкологические заболевания. Поэтому даже во время пандемии работа не останавливается, передает "ТВ Центр".

"Была проведена колоссальная работа, связанная с необходимостью изоляции потоков онкологических пациентов. Нами было открыто новое отделение дневного стационара, позволяющее до 60 событий в день оказывать дополнительно. Пациенты были изолированы от общего потока больных, что позволяло нам проводить это лечение безопасно", - рассказала заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова Людмила Жукова.

Чтобы работа была по-прежнему эффективной, запустили онлайн-консультирование. Это позволило сократить присутствие пациентов в самой клинике, но при этом держать лечение под контролем. Те же, кому необходима госпитализация, проходят КТ и полный пакет анализов на ковид.

"Количество хирургических вмешательств не снижалось. Наоборот, например, в пределах нашей клиники количество оперативных вмешательств повышалось. Это в первую очередь было связано с тем фактом, что многие клиники были перепрофилированы. И вот после перепрофилирования часть онкологических пациентов, которые нуждались в специализированном лечении, обращались к нам и мы собственно пытались эти темпы не снижать, а наоборот, повышать", - сообщил заведующий отделением торако-абдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова Ариф Аллахвердиев.

Врачи работают на износ. Операции в клинике - одна за другой. Такой высокий темп не только благодаря знаниям, мастерству и опыту хирургов. Им в помощь и самое современное лапароскопическое оборудование. Малоинвазивное вмешательство позволяет проводить операции с высочайшей точностью и менее травматично.

"У пациента опухоль правой половины ободочной кишки. Симптомная, то есть эту опухоль обнаружили, когда пациент обратился со слабостью, анемией", - отметил заведующий отделением колопроктологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова Михаил Данилов.

Такая операция длится два с половиной часа. Благодаря минимальным повреждениям тканей пациент быстро восстановится и вернется к нормальному образу жизни. Конечно же, под контролем онкологов.

Несмотря на пандемию, не останавливается и модернизация центра имени Логинова. Сейчас здесь возводится новый лечебно-диагностический корпус.

Екатерина Гоголева, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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