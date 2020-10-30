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Прилучного и Карпович засняли во время похода в магазин

13:29
  • пятница
  • 30 октября 2020

Они все еще вместе

Папарацци сфотографировали актеров Павла Прилучного и Мирославу Карпович, когда они выходили из магазина. 
Прилучный захотел вернуться к Муцениеце после разрыва с Карпович

В Telegram-канале Super появились фотографии, на которых Прилучный и Карпович оживленно разговаривают на выходе из магазина. Актер везет тележку с продуктами. Он положил пакеты в багажник Range Rover и открыл перед Карпович дверь в салон. 

По данным портала, Прилучный и Карпович заехали в магазин после совместного спектакля. Затем они отправились в дом, расположенный в элитном поселке под Москвой. "Прилучный и Карпович все еще вместе", - сделали вывод журналисты.   

Ранее СМИ писали, что Прилучный бросил Карпович, которая якобы слишком настойчиво подталкивала его к свадьбе. По слухам, после расставания звезда "Папиных дочек" обратилась за помощью к психологу. Актеры принципиально не комментируют личную жизнь. 

Напомним, что в июне Прилучный развелся с актрисой и телеведущей Агатой Муцениеце. Вскоре после этого актера стали часто видеть с Карпович. В частности, они вместе отдыхали в Крыму, куда Прилучный взял детей от Муцениеце.

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