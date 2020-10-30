Как работает и что производит "Технополис Москва"

Экономическая зона стала лауреатом международной премии

Свободная экономическая зона "Технополис Москва" стала лучшей сразу в шести номинациях престижного мирового рейтинга. Эксперты оценили не только мощности комплекса, но и вклад резидентов в борьбе с пандемией.

Сверху лазер, внизу – жидкая ванна с полимером. Где прошел луч, полимер становится твёрдым. После чего платформа опускается вниз на толщину слоя - около 100 микрон - и процесс повторяется снова.

Так 3D-принтер печатает пробный корпус детали, которая станет образцом для запуска целой серии. По соседству процесс более традиционный - изготовление учебных пособий для школьников.

"Раньше у нас производства были размещены в разных местах. И это было не очень удобно. И сейчас, когда мы переехали в технополис, и мы собрали под одной крышей все наши производства", - рассказал директор по развитию компании-резидента технополиса "Москва" Николай Платонов.

Технополис уже стал именем нарицательным, когда речь заходит об инновациях и технологиях. Больше сотни резидентов в промышленных масштабах производят продукцию в черте города. С минимальными затратами, с максимальной отдачей.

"Мы стремились попасть именно в технополис "Москва", потому что здесь технологическая среда. Рядом просто летают инновации: квадрокоптеры, 3D-принтеры, сканирование, и моделирование. У нас тоже все это присутствует", - говорит представитель компании-резидента Технополиса "Москва" Галина Волкова.

Благодаря соседям на цифровой фабрике по производству ортопедической обуви, создали уникальный продукт – экзоортез. Моделируется и печатается в 3D. А ещё уникальные подошвы, обувь по индивидуальным меркам. Внедрение инноваций позволило выйти на новую ступень развития, потянув за собой всю отрасль.

За электронно-оптическими трансформаторами тока и электронными трансформаторами напряжения в технополис едут со всего мира. Эта компания занимается разработкой, производством и внедрением волоконно-оптических систем в области электроэнергетики. Начинали – с малого, теперь наладили предприятие полного цикла.

"Большие площади позволяют масштабировать любой технологический бизнес. Доступность транспортная, все комфортно", - говорит директор по производству компании-резидента Михаил Рыжков.

Технополис – это столичная особая экономическая зона. Никаких таможенных пошлин, налогов и сборов. Льготная аренда земли, упрощенное налогообложение - не приходится платить налог на имущество, транспорт и землю, сокращенный налог на прибыль. И главное – окружение единомышленников. Предприятия технополиса представили более 400 решений московским заказчикам в самых разных областях.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Сергей Титов. "ТВ Центр".

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