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В Москве задержали угонщика автомобиля каршеринга

15:25
  • пятница
  • 30 октября 2020

Это помогли сделать камеры видеонаблюдения

Два человека погибли, еще один пострадал в результате аварии на 19-ом километре МКАДа. Ночью там столкнулись иномарка и грузовик. Осколки машин разбросало по всей проезжей части. Четыре полосы оказались перекрыты, движение смогли восстановить только через несколько часов, передает "ТВ Центр".

А в центре Москвы другая авария помогла задержать угонщика каршерингового автомобиля. 23-летнему приезжему приглянулась дорогая иномарка. Чтобы ее арендовать, он даже заранее купил чужой аккаунт. Но на первом же перекрестке попал в ДТП. Скрыться незаметно тоже не удалось - весь забег записали камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро вычислили подозреваемого и завели на него уголовное дело.

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