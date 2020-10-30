Как провести выходные: идеи для активного и интересного отдыха

Постановки лучших театров можно смотреть и дома

Рассмотреть в деталях ретро-авто, узнать, что скрывает семейный альбом, наконец-то научиться готовить, а ещё - пройтись по музею в тапочках. В эти выходные Москва придумала для горожан сотни вариантов, как провести время активно и интересно.

Еврейский музей приглашает в Дом для машин. Это не просто выставка, а тонкий, глубокий и очень увлекательный рассказ об истории Москвы – через историю московского гаража.

В здании бывшего Бахметьевского автобусного парка оживают события вековой давности. Редкие фото Константина Мельникова – у его детища. И его же чертежи. Рядом – плакаты учебные. И плакаты рекламные – от Владимира Маяковского. Поэт будто и сейчас рядом – с роскошным авто, подаренным им Лиле Брик. Кураторам есть, чем гордиться.

А в театре, который носит имя Маяковского, предлагают заглянуть в "Семейный альбом". С виду милый вечер воспоминаний на глазах превращается в чудовищную историю. Миндаугас Карбаускис поставил пьесу Томаса Бернхарда, основанную на реальных событиях. Главный герой – уважаемый человек, председатель суда в Штутгарте, оказывается нацистом, когда-то уничтожавшим людей в концлагере. Актёры не скрывают: работать было тяжело.

Постановки лучших театров можно смотреть и дома. С каждым днём всё больше и виртуальных экскурсий по музеям. Причем теперь можно не просто гулять по залам, но и участвовать в олимпиаде!

Проект "По музеям в тапочках" приглашает московских школьников принять участие в онлайн-конкурсе. Победители получат электронные грамоты. Но главная награда – это отличное знание истории знаменитых музеев, парков и усадеб.

"В отличие от обычных олимпиад, во время которых наоборот говорят: "Не подсказывайте детям! Пускай делают самостоятельно!", - здесь мы будем только рады, если вся семья так же посмотрит на задачи", - рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

За звание лучшего сейчас бьются не только дети, но и бабушки с дедушками. Ютуб-канал столичного департамента труда и соцзащиты запустил проект "Сказки внукам".

Заряд энергии и отличное настроение гарантирует зрителям нашего канала программа "Спасите, я не умею готовить!" Популярный актёр Андрей Носков расскажет, как нужно жить со вкусом.

Не нужно никуда идти, чтобы посмотреть захватывающий триллер "Обратная сторона души". Загадочный Арлекин наводит ужас на целый город. Поможет ли найти серийного убийцу единственный свидетель, если он сам – беглый преступник? Все ответы – уже в субботу на нашем канале.

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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