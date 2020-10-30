В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране

Число заболевших за сутки вновь бьет рекорды

В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую ситуацию и прокомментировали новое рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.

Ранее стало известно, что за 24 часа число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло на 18 283 человека, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день эпидемическая ситуация остается по-прежнему достаточно напряженной во всех регионах РФ. Это связано в том числе с активизацией сезонных респираторных вирусов, к которым относится и коронавирус", - сообщила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что осенью на заболеваемость влияет сразу несколько факторов, в том числе сырая и холодная погода, а также всплеск сезонных болезней.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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