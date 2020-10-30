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Лукашенко поручил не брать протестующих в плен

13:27
  • пятница
  • 30 октября 2020

Протестующие уйдут без рук, если притронутся к военным

Александр Лукашенко потребовал от силовиков реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил". Заявление белорусского лидера прозвучало на встрече с коллективом МВД республики.

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"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - заявил Лукашенко. Его слова цитирует агентство "Белта".

Участников акций протеста президент Белоруссии предупредил об ответственности и пригрозил "не брать в плен" тех, кто дестабилизирует страну. Лукашенко добавил, что власти неоднократно обозначали "красные линии", за которые протестующие не должны переступать.

"Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что если кто-то из протестующих "прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".

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