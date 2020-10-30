В соцсетях оценили состояние Москвы при трех мэрах

Пользователи сравнили снимки, сделанные при Попове, Лужкове и Собянине

Москва стала современным европейским городом. К такому выводу пришли пользователи сети, сравнив снимки столицы, сделанные при трех мэрах - Гаврииле Попове, Юрии Лужкове и Сергее Собянине.

На кадрах, которые опубликовал пользователь Pikabu под ником Prostoilogin - улицы Москвы в 90-х годах и в 2020-м. Пользователи, в частности, отметили, что в 1998-1999 годах на зданиях на Тверской улице и Пушкинской площади много рекламных вывесок – тогда как на современных снимках рекламные баннеры и торговые палатки отсутствуют.

Гавриил Попов занимал пост мэра Москвы с 1991 по 1992 годы. Он ушел в отставку из-за перебоев в снабжении столицы продовольствием. Затем столичную администрацию возглавил Юрий Лужков, он покинул пост в 2010 году. Его преемником стал Сергей Собянин, и сегодня занимающий должность мэра.

Пользователи сети, комментируя снимки, отметили, что центр современной Москвы похож на европейскую столицу - а не на рынок, как это было ранее. Многие написали, что испытали при просмотре фотографий приятное чувство — будто в комнате прибрались.

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