В СПЧ озвучили приемлемую сумму штрафа за отсутствие маски

Нынешнее наказание в несколько раз выше

Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал сумму "адекватного", на его взгляд, штрафа за отсутствие маски в общественных местах.

Фадеев отметил, что нынешние штрафы слишком высокие – для многих россиян 5 тысяч рублей являются достаточно крупной суммой, изъятие которой может подорвать семейный бюджет. При этом наказание и не должно быть слишком маленьким, иначе люди перестанут соблюдать ограничительные меры, передает РИА Новости.

"Каждая страна выбирает себе свои размеры штрафов. Есть страны, где уже до десятков тысяч долларов дошли штрафы. Конечно, если штраф будет 100 рублей, то никто не будет обращать внимание. Штраф должен быть не такой, чтобы подрывать семейный бюджет, но такой, чтобы все-таки было неприятно его платить. Размер тысячи рублей вполне кажется адекватный", - заявил Фадеев.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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