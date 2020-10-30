Молодого Фадеева без бороды сравнили с Харламовым

Продюсер показал архивное фото

52-летний продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото, сделанное в 1989 году. Он случайно нашел его в своем архиве.

"Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!" - написал продюсер.

На снимке - стройный и молодой Фадеев, который замер в экспрессивной позе с непередаваемым выражением на лице.

Подписчики не сразу узнали на фото Максима Фадеева. Некоторые посчитали, что в молодости он был весьма привлекательным.

- Не знал, что Максим такой симпатичный был.

- Горячий, голодный, амбициозный.

- Красавчик, молодость уходит, остаются одни воспоминания.

Многие решили, что в 1989 году Фадеев был похож на комика Гарика Харламова.

- Я думала, Харламов.

- Эдуард Суровый [персонаж Харламова - прим. ред.].

- Сначала показалось, Гарик Харламов. Чем-то очень похож.

- Конкретно на Харламова похож.

Напомним, что в этом году Максим Фадеев похудел на 100 килограммов. По его словам, такой подвиг он совершил без изнурительных диет и тренировок. Секрет кроется в том, что перед каждым приемом пищи продюсер выпивал 0,6 литра обычной горячей воды, которая притупляла голод.

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