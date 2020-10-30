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Минздрав признал дефицит применяемого при лечении COVID-19 препарата

14:27
  • пятница
  • 30 октября 2020

Но больницы им обеспечены

В Минздраве отреагировали на сообщения о том, что с полок российских аптек исчез препарат "Клексан", который во время пандемии коронавирусной инфекции начали использовать для лечения заболевших COVID-19.
Из российских аптек пропал применяемый при COVID-19 препарат

В ведомстве признали, что из-за коронавируса на лекарство резко повысился спрос, а потому в некоторых аптеках его действительно может не быть. При этом все медорганизации в стране обеспечены достаточным количеством препарата.

"Данный препарат, в первую очередь, используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что препарат имеется на складах, очередная поставка была осуществлена 22 октября текущего года, передает РИА Новости.

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