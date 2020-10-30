Дирижер Александр Ведерников умер от коронавируса

Ему было 56 лет

Печальная новость. Не стало известного дирижёра Александра Ведерникова. Как сообщил в пятницу генеральный директор Большого театра Владимир Урин, у музыканта был диагностирован коронавирус.

Александр Ведерников сотрудничал с ведущими оркестрами мира, вставал за дирижёрский пульт европейских театров первой величины. В России основал "Русскую филармонию", а начале 2000-х стал музыкальным руководителем Большого театра, где поставил спектакли, вошедшие в золотой фонд, сообщает "ТВ Центр".

Затем были громкие постановки в Датской королевской опере. А с прошлого года Ведерников возглавил Михайловский театр в Санкт-Петербурге. Маэстро было 56 лет.

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