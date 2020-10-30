Депутат Мосгордумы Людмила Гусева рассказала, как изменилась структура бюджетных доходов за 10 лет

Доходная база устойчива

Московским властям сегодня не приходится прибегать к экстренным мерам в отношении бюджета. Его доходная база устойчива, она подкреплена высокой отраслевой диверсификацией экономики - что позволяет преодолевать кризисы, будь то пандемия коронавируса или негативные мировые тенденции в экономике, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

Важную роль, по словам депутата, сыграл тот факт, что за минувшее десятилетие Москва сумела уйти от так называемых бюджетообразующих отраслей. Гусева признает, что работать с ними городу было удобно – однако отсутствие диверсификации экономики создавало значительные риски. Если возникали проблемы в одной из таких отраслей, столица сразу сталкивалась с масштабными экономическими трудностями.

Теперь же поступления распределены достаточно равномерно между всеми представленными в экономике отраслями. Гусева подчеркнула, что надежность этой политики получила подтверждение сейчас, во время пандемии коронавируса - Москва стала одним из наиболее успешных мегаполисов мира в плане преодоления последствий первой волны пандемии.

"Задача одновременно нарастить доходы бюджета и уйти от привязки к сырьевому сектору потребовала комплексного и стратегического решения. Так, в 2013 году было принято сразу несколько решений, смысл которых заключался в мобилизации доходов бюджета: правительство Москвы внедрило патентную систему налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход и патенты для трудовых мигрантов", - рассказала парламентарий Агентству городских новостей "Москва".

Гусева отметила, что в последующие годы столица значительно увеличила доход городского бюджета за счет перехода к налогообложению недвижимости по кадастровой стоимости. Гусева напомнила, что Москва провела эту реформу раньше большинства других регионов России".

Свою роль сыграл и высокий уровень цифровизации делопроизводства в Москве. В результате базы налоговых органов и Росреестра регулярно обновляются и проверяются. Рост доходов бюджета наблюдался почти на всем протяжении 2010-х годов, особенно он заметен с 2016 года, когда ежегодный рост превышал 10%.

Структура доходов московского бюджета, как отметила Гусева, также меняется к лучшему: доля нефтегазовой отрасли сократилась втрое, а несырьевые доходы сейчас составляют 94% столичного бюджета. Этому способствует модернизация городской среды, появление новых форматов бизнеса и занятости, ставка на постиндустриальные сектора экономики, поддержка малого и среднего бизнеса.

2020 год для Москвы стал серьезным испытанием, как и для мегаполисов всего мира. Тем не менее, удалось сохранить структуру производственных, хозяйственных и финансовых отношений, и город готов к новому этапу развития. Проект бюджета на следующий год, сообщила Гусева, Мосгордума рассмотрит в ближайшие недели.

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