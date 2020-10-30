ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава вышел с самоизоляции на работу

14:50
  • пятница
  • 30 октября 2020

Три ПЦР-теста дали отрицательный результат

Самоизоляция Михаила Мурашко завершилась. Тесты на наличие коронавируса показали отрицательные результаты. Глава Минздрава России приступил к работе.
В Минздраве объяснили, как вакцинация скажется на третьей волне коронавируса

"Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате - в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат", - сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Министр здравоохранения уходил на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из членов семьи. Теперь глава Минздрава снова на работе – как сообщил Кузнецов, Мурашко провел несколько совещаний и принял участие в мероприятиях, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.