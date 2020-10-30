Глава Минздрава вышел с самоизоляции на работу

Три ПЦР-теста дали отрицательный результат

Самоизоляция Михаила Мурашко завершилась. Тесты на наличие коронавируса показали отрицательные результаты. Глава Минздрава России приступил к работе.

"Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате - в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат", - сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Министр здравоохранения уходил на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из членов семьи. Теперь глава Минздрава снова на работе – как сообщил Кузнецов, Мурашко провел несколько совещаний и принял участие в мероприятиях, передает ТАСС.

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