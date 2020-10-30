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Депутат МГД Артемьев предложил использовать беспилотные технологии в опасных из-за пандемии сферах труда

14:34
  • пятница
  • 30 октября 2020

Роботы могут помогать врачам в лечении пациентов

Член комиссии по науке и промышленности Московской городской думы Олег Артемьев предложил внедрить беспилотные технологии для работы в больницах, чтобы минимизировать риски заражения персонала.

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Депутат предположил, что грузовые квадрокоптеры могут помочь в транспортировке проб крови и лекарств. Нововведение позволит вывести из поля риска заражения максимальное количество работников больниц, считает Артемьев.

"Логистика будущего - это беспилотные транспортные средства и квадрокоптеры. Эти решения уже работают в коммерческом секторе, и они обязательно должны приходить и в социальную сферу. Внедрять данные технологии можно и нужно начинать уже сейчас, во время, когда особенно важно сберечь человека", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что роботы должны использоваться в тех сферах, в которых люди могут подвергаться опасности. Артемьев напомнил о запуске беспилотного автомобиля в больнице имени Пирогова.

"Для работы беспилотного автомобиля разработан специальный план организации дорожного движения на территории больницы, цифровой маршрут внедрен в программное обеспечение автомобиля. Он будет развозить по корпусам больницы имени Пирогова анализы и медицинские препараты", - отметил депутат.

Он добавил, что рассчитывает на успешное завершение эксперимента и дальнейшее внедрение беспилотных технологий, передает АГН "Москва".

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