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РКН призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

15:34
  • пятница
  • 30 октября 2020

Некоторые видео на YouTube получают особую маркировку

Роскомнадзор направил повторное письмо в Google с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube. Ранее видеосервис маркировал общественно-политическое шоу "60 минут по горячим следам" как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".

В РКН посчитали маркировку актом цензуры и отметили, что на территории России недопустимы ограничения при распространении данного материала. Отмечается, что ролик был опубликован на официальном YouTube-канале шоу.

В ведомстве подчеркнули, что при работе на территории России сервисы Google должны строго соблюдать требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.

Ранее Роскомнадзор уже обращался в Google, Twitter и Facebook с аналогичным требованием относительно ограничений, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина, передает РИА Новости.

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