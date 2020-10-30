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Кубу приняли в ЕАЭС

15:42
  • пятница
  • 30 октября 2020

Пока в качестве наблюдателя

Республика Куба получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Проект решения одобрен Советом Евразийской экономической комиссии.
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"На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в тексте сообщения.

Гавана ранее проинформировала Высший Евразийский экономический совет о желании получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС. Технические вопросы и перспективы сотрудничества уточнялись на совместных консультациях. Окончательное решение о статусе Кубы в качестве наблюдателя при ЕАЭС будут принимать главы государств - членов союза, передает ТАСС.

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