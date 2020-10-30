Кубу приняли в ЕАЭС

Пока в качестве наблюдателя

Республика Куба получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Проект решения одобрен Советом Евразийской экономической комиссии.

"На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в тексте сообщения.

Гавана ранее проинформировала Высший Евразийский экономический совет о желании получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС. Технические вопросы и перспективы сотрудничества уточнялись на совместных консультациях. Окончательное решение о статусе Кубы в качестве наблюдателя при ЕАЭС будут принимать главы государств - членов союза, передает ТАСС.

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