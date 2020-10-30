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Воробьев назвал сроки вакцинации жителей Подмосковья

15:50
  • пятница
  • 30 октября 2020

Скоро прививку от коронавируса смогут сделать все желающие

В Подмосковье готовятся к открытию более 60 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, системно жителей Московской области начнут прививать уже в ноябре.

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Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Москве

"Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации – системно прививки от ковида начнём делать в ноябре, а массово - в декабре", - сказал глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что прививку можно будет сделать бесплатно в рамках системы ОМС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 44,9 миллиона человек, 1,18 миллион из них скончались. В России выявлено 1,58 миллиона заболевших, более 27 тысяч пациентов скончались.

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