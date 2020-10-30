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Евгений Герасимов: Москвичи смогут поучаствовать в акции "Ночь искусств" онлайн

15:33
  • пятница
  • 30 октября 2020

Она пройдет с 3 по 4 ноября

Участие москвичей в онлайн-акции "Ночь искусств" будет доступно независимо от их местонахождения. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Пандемия коронавируса стала несомненным бедствием для всех работников культуры: весь наш цех работает ради зрителей и посетителей, живой контакт очень важен. В то же время перенос программы в онлайн сделал все мероприятия "Ночи искусств", а их сотни, одинаково доступными для зрителя. Если раньше порой приходилось отказываться от интересной выставки или концерта, потому что он происходил на другом конце Москвы, то сейчас это не имеет значения: увидеть и услышать все можно одинаково хорошо", - сказал Герасимов.

Кроме концертов и спектаклей, в программе "Ночи искусств" предусмотрено множество мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, организованных музеями и галереями. Традиционная "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 на 4 ноября.

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