В Европе допустили, что создать вакцину от коронавируса не удастся

Это наихудший сценарий

Еврокомиссия (ЕК) допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от COVID-19 создать не удастся.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес. При оптимистичном раскладе западная вакцина появился в течение нескольких месяцев.

"Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев", - цитирует Кириакидес ТАСС.

Ранее ЕК отметила, что вакцины, разработанные в России и Китае, не могут стать частью стратегии вакцинации Евросоюза, поскольку препарат не производится на территории ЕС.

Тем временем в России Минздрав уже выдал регистрацию двум вакцинам от коронавируса: векторному препарату "Гам-Ковид-Вак" "Спутник V", который разработал московский центр имени Гамалеи, и пептидному препарату "ЭпиВакКорона", разработанному новосибирским научным центром "Вектор". Разработка третьей вакцины от центра имени Чумакова пока находится на второй фазе клинических испытаний.

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