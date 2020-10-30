Лукашенко не намерен уходить из политики

Он планирует заниматься политической деятельностью и на пенсии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не намерен оставлять политическую деятельность, даже если покинет занимаемый пост главы государства.

"Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - подчеркнул Лукашенко.

Он выразил готовность продолжать служить республике даже после того, как уйдет на пенсию, если народ "позовет его к себе". Действующий президент Белоруссии добавил, что если преемники захотят попросить у него помощи и поддержки, то он не откажет в этом, передает Sputnik Беларусь.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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