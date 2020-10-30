ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анна Чиповская заразилась коронавирусом

15:49
  • пятница
  • 30 октября 2020

Она самоизолировалась вместе с бойфрендом

У актеров Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева выявили коронавирусную инфекцию. 

"Лучший человек на земле": Чиповская нежно обратилась к Ендальцеву
Литвинова рассказала о самочувствии заразившейся коронавирусом Земфиры

Недавно звезда сериала "Оттепель" вернулась в Москву из заграничного путешествия. Тест на коронавирус Чиповская сдала в аэропорту Домодедово. Результат оказался положительным. 

Ендальцев сдал тест, и у него тоже подтвердился COVID-19. Как пишет "СтарХит" со ссылкой на Mash, звездная пара ушла на самоизоляцию. 

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев встречаются около трех лет. Ходили слухи, что Ендальцев сделал актрисе предложение. На руке у нее даже разглядели помолвочное кольцо. Однако пока знаменитости не делали никаких объявлений о свадьбе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анна Чиповская
Анна Чиповская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.