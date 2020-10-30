Анна Чиповская заразилась коронавирусом

Она самоизолировалась вместе с бойфрендом

У актеров Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева выявили коронавирусную инфекцию.

Недавно звезда сериала "Оттепель" вернулась в Москву из заграничного путешествия. Тест на коронавирус Чиповская сдала в аэропорту Домодедово. Результат оказался положительным.

Ендальцев сдал тест, и у него тоже подтвердился COVID-19. Как пишет "СтарХит" со ссылкой на Mash, звездная пара ушла на самоизоляцию.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев встречаются около трех лет. Ходили слухи, что Ендальцев сделал актрисе предложение. На руке у нее даже разглядели помолвочное кольцо. Однако пока знаменитости не делали никаких объявлений о свадьбе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"