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Подмосковная школьница умерла от отравления наркотиками

15:58
  • пятница
  • 30 октября 2020

Ее тело нашли в подъезде

Подмосковные следователи начали проверку после гибели 17-летней школьницы, которая умерла от отравления наркотическим веществом.

Инцидент произошел в Красногорске. Как сообщает ГСУ СК по региону, накануне девушка ушла из дома и не вернулась. Ее тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в тамбуре подъезда 30 октября.

Из подъезда изъяты предметы и вещества, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, сообщает агентство "Москва".

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