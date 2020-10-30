Мощное землетрясение разрушило церковь Богородицы в Греции

Эпицентр находился в Турции

В турецком городе Измир произошло сильное землетрясение магнитудой в 6,9.

Сейсмическая волна разрушила несколько десятков домов в городе, а также спровоцировала цунами. Под завалами рухнувших зданий могут находиться люди. О количестве пострадавших на данный момент пока неизвестно, передает РИА Новости.

Подземные толчки дошли и до греческого города Самос, там разрушилась церковь Богородицы в городе Карловаси. Есть информация о пострадавших.

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