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Мощное землетрясение разрушило церковь Богородицы в Греции

16:13
  • пятница
  • 30 октября 2020

Эпицентр находился в Турции

В турецком городе Измир произошло сильное землетрясение магнитудой в 6,9.

Сейсмическая волна разрушила несколько десятков домов в городе, а также спровоцировала цунами. Под завалами рухнувших зданий могут находиться люди. О количестве пострадавших на данный момент пока неизвестно, передает РИА Новости.

Подземные толчки дошли и до греческого города Самос, там разрушилась церковь Богородицы в городе Карловаси. Есть информация о пострадавших.

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Церковь Богородицы Карловаси на острове Самос после землетрясения
Церковь Богородицы Карловаси на острове Самос после землетрясения
Церковь Богородицы Карловаси на острове Самос
Церковь Богородицы Карловаси на острове Самос
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