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Попова попросила патриарха обеспечить меры профилактики COVID-19 в РПЦ

15:58
  • пятница
  • 30 октября 2020

Число новых случаев коронавируса продолжает расти

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла просят обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. К предстоятелю обратилась главный санитарный врач России Анна Попова.
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О просьбе главы Роспотребнадзора сообщается в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России. Оно опубликовано на сайте РПЦ. Отмечается, что Попова попросила, например, принуждать прихожан и священников носить маски и замерять температуру у сотрудников храмов.

"Главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, предписывающее ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, а также обратилась к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в проведении профилактических мероприятий в храмах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, патриарх Кирилл, в свою очередь, благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные правила. Подчеркивается, что в настоящее время это не только вопрос послушания Церкви, но и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье.

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