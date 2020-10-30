Опубликованы страшные кадры землетрясения в Турции и Греции

На город Измир после мощных толчков обрушилось цунами

На Эгейском побережье Греции и Турции произошло мощное землетрясение. В городе Измир погибли по меньшей мере 4 человека, 150 пострадали. Местные власти заявляют: разрушены десятки зданий. Из Греции пока приходят сообщения о четверых раненых. Все они жители острова Самос. Там сейчас объявлено предупреждение об угрозе цунами. Сейчас в Измире могут находиться не более ста российских туристов, организованных групп там нет. По данным посольства России в Турции, сведений о пострадавших в результате землетрясения гражданах нашей страны не поступало.

Многоэтажное здание осыпается в считанные секунды (см. видео репортажа). На улицах Измира - паника. Люди просто не понимают, где могут укрыться от разрушений. К тому же из-за стены белой пыли почти ничего не видно.

На месте домов - многометровые руины. Еще до прибытия спасателей люди пытаются разбирать завалы, чтобы найти и вызволить выживших. Вот так происходящее в третьем по величине мегаполисе Турции выглядело сверху. В разных районах здания сходили с фундаментов. По данным властей, разрушены два десятков домов - еще часть из них серьезно повреждена, конструкции могут сложиться как карточный домик в любую секунду. Опубликованы также кадры, сделанные внутри помещений: мебель буквально летает по комнатам.

Следом город накрыла настоящая волна цунами. Вода ушла с пляжей Измира, а затем вернулась, захлестнув улицы буквально на глазах. Нижние этажи зданий оказались затоплены. Поток был настолько мощным, что пришвартованные яхты, словно игрушечные кораблики, стало уносить в море.

Точное количество погибших и пострадавших ещё предстоит выяснить. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова поддержки гражданам.

"Всеми средствами нашего государства мы поддерживаем граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", - говорится в обращении турецкого лидера.

По последним данным, магнитуда землетрясения, которое привело к столь страшным разрушениям, составила 6,7. Толчки зафиксировали в национальной обсерватории Афин около двух часов дня по местному времени. Известно, что очаг находился в Эгейском море под землей на глубине 10 километров недалеко от греческого острова Самос. Там разрушен купол старинной церкви. Улицы дрожали даже в Стамбуле и Афинах. Но самый сильный - двойной - удар принял на себя Измир. Сейчас в городе идёт масштабная поисково-спасательная операция - задействована спецтехника. Однако существует угроза повторных подземных толчков, которые могут быть сильнее первых. На западе Турции уже зарегистрировано более 20 афтершоков.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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