Террорист из Ниццы отправил семье фотографию перед нападением

В Тунисе допросили родственников убийцы

После теракта в Ницце правительство Франции вводит повышенные меры безопасности во всех своих посольствах за рубежом. Полиция выяснила, что до нападения на церковь преступник не проявлял никакой склонности к экстремизму. Предстоит разобраться, как предотвращать подобные инциденты. Мэр Ниццы уже высказался за изменения в Конституции, которые мешают бороться с терроризмом.

Несмотря на объявленный в стране локдаун, к собору Нотр-Дам сегодня весь день несут цветы и свечи. Ницца, как и вся Франция, скорбит о жертвах страшного убийства.

"Это бесчеловечный поступок, у меня нет слов, я в шоке, надеюсь правосудие накажет его так, как он того заслуживает", - сказала студентка Валентина Блан.

Нападение было совершено в главном католическом храме города, куда в четверг утром ворвался вооруженный ножом мужчина. Он набросился на прихожанку - 74-летняя женщина была фактически обезглавлена, а также перерезал горло охраннику. Еще одну жертву - гражданку Бразилии - убийца настиг на входе. Ей удалось вырваться, но позже женщина скончалась от полученных ножевых ранений.

Сегодня полиция опубликовала первое фото террориста сразу после задержания. Его зовут Ибрагим аль-Ауисауи. Ему 21 год. В Европу попал на лодке. 20 сентября приплыл из Туниса на итальянский остров Лампедуза. Фактически это главные ворота в ЕС для мигрантов из Северной Африки. Там, по данным французской полиции, мужчине выдали регистрационный документ от Красного креста. Расследование теперь ведется и в Тунисе, где уже допросили родственников убийцы. Они до сих пор отказываются поверить в случившееся.

"Он ремонтировал мопеды после окончания средней школы. На накопленные деньги я посоветовала ему арендовать небольшой торговый прилавок. Но он сказал мне, что хочет торговать бензином", - говорит мать Ибрагима аль-Ауисауи.

В Италию, говорит семья, аль-Ауисауи, как и все, поехал за лучшей жизнью. Но оттуда решил перебраться во Францию. В Ниццу убийца прибыл поездом накануне вечером. И даже отправил семье фото - на фоне того самого собора Нотр-Дам. Сообщив, что собирается провести неподалеку ночь.

"Он сказал, что поедет во Францию, потому что для работы лучше, а в Италии слишком много людей. Он позвонил нам в среду вечером, около 8 часов", - вспоминает брат террориста.

Детальную картину произошедшего следователям еще предстоит установить, однако уже известно - был арестован второй подозреваемый по делу. Это мужчина 47 лет, с которым убийца говорил накануне. Стал ли этот разговор решающим фактором, пока неизвестно. Но французская прокуратура предполагает, что к атаке аль-Ауисауи готовился. Об этом свидетельствуют найденные в храме личные вещи преступника.

"Были найдены Коран, два телефона и нож размером 30 сантиметров, кроме того в церкви нашли брошенную сумку с его личными вещами, рядом с ней были еще два ножа", - рассказал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

В этот же день в двух городах республики полиция задержала еще двух вооруженных ножами мужчин. Уровень террористической угрозы, пишет пресса, в стране приблизился к тому, что был в 2015 году, когда были совершены теракты в Париже. Сегодня Совет безопасности страны собирается на экстренное заседание. Пока же решено увеличить число патрульных бригад на улицах французских городов. На помощь полицейским пришли 7 тысяч военных. Все церкви Франции взяты под усиленную охрану.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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