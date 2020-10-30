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Момент землетрясения и цунами в Турции попал на видео

16:57
  • пятница
  • 30 октября 2020

Есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли при землетрясении на западе Турции, 120 человек получили ранения.

Пострадавших и жертв извлекли из-под завалов в городе Измир, передает ТАСС. Раненых доставили в ближайшую больницу.

Ранее стало известно, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9. На кадрах, которые запечатлели очевидцы, можно заметить, что сейсмическая волна разрушила несколько десятков зданий и спровоцировала небольшое цунами.

По данным российского посольства в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет.

Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах. Особенно пострадал остров Самос, разрушена церковь Богородицы в Карловаси.

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