Организаторы "Культурного марафона" приглашают принять участие в онлайн-тесте

Все желающие смогут узнать больше о народах России и их традициях
С 2 ноября по 1 декабря 2020 года в рамках всероссийской акции "Культурный марафон - 2020" пройдёт мультимедийный онлайн-тест.
Мероприятие проводят Министерство просвещения России, Министерство культуры России и компания "Яндекс".
В рамках теста все желающие смогут больше узнать о народах России и их традициях.
Пройти регистрацию и узнать дополнительную информацию о мероприятии можно на сайте https://education.yandex.ru/culture.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"