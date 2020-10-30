Организаторы "Культурного марафона" приглашают принять участие в онлайн-тесте

Все желающие смогут узнать больше о народах России и их традициях

С 2 ноября по 1 декабря 2020 года в рамках всероссийской акции "Культурный марафон - 2020" пройдёт мультимедийный онлайн-тест.

Мероприятие проводят Министерство просвещения России, Министерство культуры России и компания "Яндекс".

В рамках теста все желающие смогут больше узнать о народах России и их традициях.

Пройти регистрацию и узнать дополнительную информацию о мероприятии можно на сайте https://education.yandex.ru/culture.

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