После смерти пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону завели дело

11 октября в больнице скончались 5 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов в коронавирусном госпитале в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в ведомстве, 11 октября, в госпитале, созданном на базе городской больницы № 20, скончались пять человек. Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти пациентов. Источник "Интерфакса" сообщил, что в администрации Ростова-на-Дону, управлении горздрава, областного Минздрава и по месту жительства бывшей главы горздрава проводятся обыски.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пациенты скончались из-за проблем с поставками кислорода в аппараты ИВЛ. Позже власти города опровергли эту информацию.

27 октября стало известно, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку и в тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

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