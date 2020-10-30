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Депутат МГД Головченко: В Москве открыт прием заявок на участие в новой программе поддержки бизнеса

17:43
  • пятница
  • 30 октября 2020

Площадка поможет пережить пандемию

В Москве начался прием заявок на участие в новой программе поддержки предпринимательства StartHub.Moscow .

На этой площадке молодые предприниматели смогут научиться выстраивать бизнес и искать инвесторов, рассказал агентству "Москва" депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Принять участие могут 100 команд, подать заявку нужно до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы.

"Основная задача - объединить представителей городской власти и бизнеса, а также технологичные компании, и общими силами создавать, тестировать и внедрять инновационные решения", - объяснил Головченко.

Оценку и отбор проектов проведут в январе 2021 года. Принять участие в программе смогут юридические лица с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом.

"Молодые проекты, стартапы, обычно достаточно хрупкие, и во время пандемии они пережили непростые дни. Хочется надеяться, что благодаря этому проекту молодые предприниматели смогут также найти партнеров из числа более крупных игроков бизнеса", - отметил депутат.

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