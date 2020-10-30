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Свыше 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЮВАО

17:42
  • пятница
  • 30 октября 2020

Проверки прошли в ТЦ "Мираж", "Город" и "Миля"

По итогам рейдов, которые прошли в пятницу в торговых центрах "Мираж", "Город" и "Миля" на юго-востоке Москвы, выявлено 55 нарушителей масочного режима.

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В отношении посетителей ТЦ составлены административные протоколы (ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП Москвы), сообщил АГН "Москва" главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Грачев. Гражданам грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

С 12 мая в Москве введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси следует использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки). В общественных местах нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф.

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