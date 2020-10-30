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Из-под завалов в Турции извлекли около 70 человек

18:14
  • пятница
  • 30 октября 2020

Число пострадавших превысило 200

В Турции продолжаются спасательные работы на месте разрушений, вызванных землетрясением и цунами.
Опубликованы страшные кадры землетрясения в Турции и Греции

По последним данным, погибли шесть человек, число пострадавших увеличилось со 120 до 202 человек. 70 человек извлекли из-под завалов, рассказал губернатор провинции Измир Явуз Селим Кешгер.

По данным российского посольства в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении, пока нет.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 30 октября в 19 километрах к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось и в Турции, и на греческих островах. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.  

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