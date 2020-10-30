Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков

Система цифровых пропусков действовала в Москве весной 2020 года, возвращаться к ней не планируют

Власти Франции ввели повторный режим самоизоляции в стране на фоне роста числа людей, зараженных коронавирусной инфекцией. В частности, во Франции введена система цифровых пропусков. Аналогичная действовала в Москве весной 2020 года.

На время карантина во Франции введены три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Кроме того, по новым правилам французам необходимо ограничить прогулки радиусом в 1 километр от дома, при этом находиться на улице им можно не более часа.

Как сообщил в разговоре с АГН "Москва" министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в столице к введению цифровых пропусков пока возвращаться не планируют.

"Сейчас мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации", - подчеркнул Лысенко.

Москва осенью пошла по другому пути. Вместо пропусков, власти сконцентрировались на том, чтобы перевести как можно больше людей на удаленку, для групп риска (пожилые люди и те, кто страдают хроническими заболеваниями) предусмотрен домашний режим.

В Москве до 29 ноября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"