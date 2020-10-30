Музей мадам Тюссо выбросил фигуру Трампа в мусорный контейнер

Это символичная акция сотрудников дома восковых фигур

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине помести фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер.

Это произошло перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее Трамп занимал место рядом с бывшими президентами США – Рональдом Рейганом и Бараком Обамой.

"Акция сегодня имеет символический характер в связи с выборами в США. Мы, Мадам Тюссо Берлин, хотели уже предварительно избавиться от восковой фигуры Трампа", - объяснили сотрудники музея.

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