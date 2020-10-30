Патрушев сообщил о росте интереса подростков к сообществам "шутинга"

Более 70 тысяч человек стали участниками молодежных субкультур "скулшутинг" и "колумбайн"

В России растет число подростков, состоящих в сообществах "шутинга" в соцсетях. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его данным, более 70 тысяч человек стали участниками молодежных субкультур "скулшутинг" и "колумбайн".

"Результатом деятельности таких сообществ, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобных, становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов", - заявил Патрушев (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза также предупредил, что в России активизировалась деятельность "радикальных исламских фундаменталистов".

"В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность представителями радикальных исламских фундаменталистов активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры", - сообщил Патрушев.

Он отметил, что в особую группу риска входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурные устои российского общества.

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