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Экс-президент Армении не приедет в Россию из-за заражения COVID-19

19:25
  • пятница
  • 30 октября 2020

Это стало для политика полной неожиданностью

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом. Из-за этого он не сможет прилететь в Россию для консультаций по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе вновь сорвали перемирие

Положительный тест на коронавирус оказался полной неожиданностью для политика, так как у него не было никаких симптомов болезни, передает РИА Новости.

"К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стали временно невозможны", - подчеркнули в канцелярии бывшего президента Армении.

С 27 сентября на линии соприкосновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут бои. Соглашение о прекращении огня сторонами конфликта не соблюдается.

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