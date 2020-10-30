Миллиардер, филантроп и герой теорий заговоров: Биллу Гейтсу исполнилось 65 лет

Юбиляр отметился очередным громким заявлением

28 октября юбилей отметил один из богатейших людей планеты, человек, без которого наш мир точно был бы другим, герой множества теорий заговоров, а ведь это тоже постараться надо. 65 лет Биллу Гейтсу, создателю Microsoft, филантропу, Тайному Санте и разработчику вакцин. Кстати, сам юбиляр на неделе отметился очередным громким заявлением. Он назвал систему тестирования на COVID-19 в США худшей в мире, а создающиеся в Штатах вакцины неэффективными. Наверное, потому что они разработаны не его фондом.

Бег или, скорее, "прыг" в мешках по пляжу. Инструктаж перед сплавом по горной реке. Зажигательные танцы баскетбольных чирлидеров. Всё это не отдых, как может показаться, а работа сотрудников команды Microsoft. Работа над собой.

Корпорация ежегодно вывозит менеджеров на так называемый тимбилдинг. По окончании программы участникам раздают анкеты, с которыми они вернутся уже в следующем году. Но осенью прошлого 2019 года никто никаких анкет не получил. Теперь шутят: мол, и здесь основатель Microsoft оказался провидцем. Массовые мероприятия и зарубежные поездки отменены.

"Постепенно ты начинаешь предвидеть и понимать ситуацию лучше. Если всё своё время отдавать одному единственному делу, делу, в которое ты вовлечён с детства, а я занимаюсь этим с 13 или 14 лет, то сможешь сделать великие вещи", - уверен миллиардер, филантроп Билл Гейтс.

Это интервью Гейтс дал в 1991 году. К тому времени 36-летний предприниматель успел превратить Microsoft в абсолютного монополиста. Штат корпорации насчитывал 17 000 человек. Штаб-квартира напоминала город в миниатюре. Самого же главу компании газеты называли "повелителем вселенной", готовым принять любые вызовы. Даже такие нелепые:

- Вы могли бы перепрыгнуть через стул без разбега? - Это зависит от стула, но я попробую.

Впрочем, у Гейтса с самого начала был неплохой трамплин. Родился в респектабельной семье, ходил в лучшую школу Сиэтла, поступил на юридический в Гарвард. Правда, ненадолго. Университетскую аудиторию он променял на первый собственный офис - в отличие от многих айтишников ему не пришлось начинать своё дело в гараже. А спустя всего 20 лет он уже стал самым богатым человеком планеты с состоянием в 13 миллиардов долларов. Одним из самых дорогих украшений его поместья стал подлинный манускрипт Леонардо Да Винчи за 30 миллионов долларов.

"В детстве моими кумирами были великие ученые. А среди великих ученых никто не опередил свое время так, как это удалось Леонардо да Винчи", - уверен Гейтс.

То же самое - опередил своё время - говорили и про самого Гейтса. Пока из кумира он в одночасье не превратился в диктатора. Его корпорацию обвинили в шантаже и нарушении правил честной конкуренции. Спустя 4 года судебных разбирательств компанию признали виновной. Репутацию надо было исправлять. И постепенно Билл Гейтс стал самым щедрым филантропом во всём мире.

Не ракеты, а микробы, по мнению предпринимателя, угрожают планете. Поэтому больше всего средств фонд Билла и Мелинды Гейтс тратит на вакцинацию населения. Можно было бы восхититься щедростью, если бы не последствия. Вакцина от полиомиелита, созданная при поддержке миллиардера, в Индии приводила к параличу у тысяч детей. Прививки против малярии в Африке вызывали судороги и смерть. А экспериментальное лекарство против вируса папилломы человека - бесплодие. Многие программы пришлось свернуть. Но в мире уже заговорили о том, что истинная цель фонда не спасти, а взять под контроль численность населения. После этого выступления Гейтса на конференции 2010 года подозрения только усилились.

"На данный момент в мире живут 6,8 миллиарда людей. Скоро это число увеличится до 9 миллиардов. Но если мы проведем работу с новыми вакцинами, системой здравоохранения, услугами в репродуктивной области, то сможем снизить численность населения, возможно, на 10–15%", - сказал миллиардер.

Стоит ли удивляться, что появление COVID-19 тут же приписали Биллу Гейтсу. Только за первые месяцы пандемии его имя упомянули 1 миллион 200 тысяч раз в контексте источника коронавируса. Главным доказательством стало вот это видео, снятое за полгода до начала эпидемии. Фонд Гейтсов и Университет Джонса Хопкинса проводят своего рода учения, имитацию масштабной вспышки коронавирусной инфекции.

- Новый коронавирус тихо распространялся внутри организма свиньи. Постепенно стали заболевать фермеры. У заразившихся людей постепенно начались респираторные заболевания. Авиарейсы отменены, упали продажи билетов. Люди больше никуда не летают.

У компьютерного гения, уверены сторонники теории заговора, уже готов свой антивирус. Вот только через иглу шприца вместе с вакциной миллионам людей якобы собираются внедрять некие супермикрочипы. Причём заговорили об этом не только на площадях, где начались протесты против массовой вакцинации, но даже в парламентах.

"Все это время Гейтс думал над технологией распознавания лиц и РНК-вакциной для перепрограммирования наших иммунных систем. Попутно делал бизнес с транснациональными корпорациями, которые владеют вышками 5G в США. Окончательная цель - получение тотального контроля, абсолютное доминирование над человеческими существами, превращение их в морских свинок и рабов", - уверена член парламента Италии Сара Куниаль.

Билл Гейтс подобные обвинения категорически отвергает, продолжая тратить деньги на благотворительность. И неважно - идёт ли речь о целых государствах или одном человеке. В прошлом году бизнесмен стал Тайным Сантой для молодой американки, прислав на Рождество 37-килограммовую посылку. Внутри оказались наборы конструкторов, сдобное печенье и рукописная копия "Великого Гэтсби". Кстати, сам Гейтс обожает читать, проглатывая по полсотни книг в год. При этом миллиардер не имеет высшего образования и не знает ни одного иностранного языка. Он купил себе тропический остров в Карибском море, но до сих пор предпочитает носить часы за 40 долларов. Скрывает лицо под широкополой шляпой на улице, но без стеснения снимается в смешных роликах.

"В Долине отношение к Биллу Гейтсу хорошее. Точно также есть куча, к сожалению, людей, которые искренне верят в то, что Билл Гейтс – это воплощение сатаны, о том, что он хочет сократить население, что он рептилоид. Мне кажется, проблема Гейтса в том, что Гейтс не очень хорошо умеет и любит говорить публично. И не очень хорошо умеет хвастаться", - прокомментировал предприниматель из Кремниевой долины Николай Давыдов.

Какой бы противоречивой не казалась фигура Билла Гейтса, свой ореол таинственности он заслужил вовсе не этим. Скорее предсказаниями, большинство из которых уже сбылись: камеры в домах, телефон в кармане, социальные сети. К 2032 году Гейтс обещает, что углеводородная энергетика окончательно исчезнет. А к 2100 году глобальное потепление станет угрозой пострашнее коронавируса: от повышения температуры будет погибать 73 человека из 100 тысяч. После таких прогнозов здоровья хочется пожелать не только 65-летнему юбиляру, но и всем на планете Земля.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Павел Дубов. "В Центре событий".

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