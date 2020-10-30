В Чехии предлагают купить туры в Россию для вакцинации от COVID-19

По словам организаторов, спрос есть

Европа закрывается на повторный карантин. Экстренный саммит лидеров ЕС, прошедший накануне вечером, принял решение о введении "новых и очень продолжительных санитарных мер". Ранее уже закрылась Франция, как минимум до 1 декабря. На этот же срок введен частичный карантин в Германии. Власти Евросоюза констатируют резкий рост новых случаев, причем он в несколько раз превышает пиковые весенние показатели. Также быстро растет и число смертей. И всё это на фоне коллапса системы здравоохранения.

В России вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун не планируется. Президент Владимир Путин подчеркнул, что у властей и врачей есть четкое понимание, как нужно действовать. С 28 октября в стране введен обязательный масочный режим. Параллельно регионам по требованию президента выделяют 10 миллиардов на борьбу с коронавирусом, принято решение обеспечить бесплатными препаратами тех, кто лечится дома. В столице продлен домашний режим для пожилых и хронических больных, продлены дистанционка для школьников и удаленка для офисов. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в ближайший месяц в Москве начнется вакцинация от коронавируса всех желающих.

- Не забывайте перчатки надевать!

С перчатками пока есть нюансы, их москвичи надевать периодически забывают, а вот масочный режим соблюдают. Сергей Собянин сообщил, что 90% пассажиров метро и примерно 80% посетителей магазинов используют средства защиты от коронавируса. Подтянуть дисциплину удалось в том числе и благодаря жестким мерам в отношении владельцев торговых точек. Перспектива закрытия на три месяца или полумиллионного штрафа мотивирует следить за тем, чтобы клиенты ходили в масках. Вдобавок городские власти проводят регулярные проверки.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведены рейды по торговым центрам на западе Москвы. В результате проведенных рейдов были выявлены 64 нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 318.1 часть 2 кодекса города Москвы об административных правонарушениях. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей", - заявил главный инспектор ОАТИ Москвы Станислав Зинюшин.

Такие меры плюс постоянная дезинфекция, а также вход в ночные клубы и бары по QR-кодам после 23 часов приносят результат. По данным московской мэрии, чаще всего коронавирусом заражаются не в транспорте или в магазинах, а в офисах. На удаленке сейчас находятся 10% москвичей – один миллион двести тысяч человек. Для тех, кто все же заболел, значительно нарастили запасы лекарств и подготовили отдельные госпитали.

"Чтобы обеспечить безусловное оказание помощи всем москвичам, мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать основную плановую и экстренную помощь. Последний пятый, такой мощный резервный госпиталь развернут на базе одного из основных центров страны по борьбе с COVID-19 – это центр в Коммунарке. Создано 1200 коек. Из них самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации и интенсивной терапии", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть надежда, что госпиталь в Коммунарке и другие COVID-больницы, все же не будут заполнены. По словам московского мэра, в столице удалось сдержать резкий рост заболеваемости.

"В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз. И на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит, действительно, о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. Самое главное для нас сейчас – удержать эту планочку, а потом потихоньку снижать ее. Впервые за долгие недели в последние два дня госпитализировано было меньше, чем выписано из больниц", - рассказал мэр столицы.

При этом в некоторых регионах ситуация с коронавирусом требует особого внимания. Об этом на совещании у президента говорила вице-премьер Татьяна Голикова. "В 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания", - сообщила Голикова.

Чтобы помочь регионам эти уровни снизить, федеральный центр выделяет дополнительные средства. Кроме денег, помогают и специалистами. На неделе в Курган, где фиксируют рост заболеваемости, в помощь местным врачам отправили бригаду военных медиков. При этом Владимир Путин напомнил главам регионов и об их личной ответственности.

"Я, во-первых, хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности. О том, что нужно сделать в ближайшее время. Как я уже говорил, по мнению специалистов, в некоторые территории не то что вторая, а первая волна только подошла этой пандемии. Поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать вот прямо сейчас", - заявил президент Путин.

За серьезным отношением к борьбе с инфекцией проследят комиссии, которые Москва в ближайшее время направит в регионы. Такое поручение Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, тем более что главы некоторых субъектов сами обратились к президенту с просьбой командировать специалистов для проверки работы системы здравоохранения. Тем временем, вакцину от коронавируса уже доставили во все регионы.

"Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года. Прежде всего, мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Мы также не просто не отказываемся, а с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках. Вы наверняка знаете, и я об этом уже говорил, экспертами этот рынок оценивается (международный, мировой рынок) примерно в 100 миллиардов долларов в годовом выражении", - сообщил глава государства.

Пока вакцина не начала массово поступать за рубеж, уже появились желающие приехать в Россию, чтобы привиться на месте. В Чехии начали продавать антиковидные туры в Москву. По словам организаторов, спрос есть. Тем более что коронавирус, похоже, продолжит напоминать о себе миру в ближайшей перспективе. По мнению вирусологов, для формирования коллективного иммунитета потребуется еще как минимум год. Во всем мире заболеваемость сейчас растет, но при этом уровень летальности снизился в три раза по сравнению с первой волной. Добавить к этому массовую вакцинацию и, считают специалисты, коронавирус если не пропадет полностью, то уж точно перестанет быть основным мировым инфоповодом. Ну а пока нужно соблюдать меры предосторожности. Ведь такое светлое будущее, как и иммунитет, дело коллективное.

Денис Большаков, Павел Ермоленко, Никита Возчиков и Екатерина Симанович, "В Центре Событий".

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