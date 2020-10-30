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Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения

19:36
  • пятница
  • 30 октября 2020

В провинции Измир погибли по меньшей мере 6 человек, более 320 пострадали

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану после мощного землетрясения, которое ударило по провинции Измир.

Момент землетрясения и цунами в Турции попал на видео
Опубликованы страшные кадры землетрясения в Турции и Греции

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия. С уважением, Владимир Путин", - говорится в телеграмме российского лидера. Документ опубликован на сайте Кремля.

В пятницу на Эгейское побережье Греции и Турции обрушилось мощное землетрясение, за которым последовало цунами. В провинции Измир погибли по меньшей мере 6 человек, более 320 пострадали.

Опубликованы страшные кадры землетрясения в Турции и Греции:

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