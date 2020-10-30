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"Спиной к спине будем стоять и отстреливаться": Лукашенко назвал Путина единственным другом

20:07
  • пятница
  • 30 октября 2020

Москва и Минск всегда будут друг другу надежной опорой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина единственным другом и опорой.
Лукашенко не намерен уходить из политики

"Сегодня у нас - у России и Белоруссии, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - заметил Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия никогда "не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее". Две страны – это как две квартиры, в которых живут самостоятельно две семьи, но появившиеся на свет из одного корня.

"Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, защищая, поддерживая так, как поступил Путин в это сложное время. Мы никогда не бросим камень в сторону Востока и России. Нашей России", - подчеркнул Лукашенко.

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